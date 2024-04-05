Meta تخطط لتصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع

تقول شركة Meta إن نهجها الحالي في تصنيف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي ضيق للغاية، وأنها ستطبق قريبًا شارة "Made with AI" على نطاق أوسع من مقاطع الفيديو والصوت والصور. بدءًا من شهر مايو، سيتم إلحاق الملصق بالوسائط عندما يكتشف مؤشرات صور الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع معايير الصناعة أو عندما يقر المستخدمون بأنهم يقومون بتحميل محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. قد تقوم الشركة أيضًا بتطبيق التصنيف على المنشورات التي يشير إليها مدققو الحقائق، على الرغم من أنه من المحتمل أن تؤدي إلى خفض تصنيف المحتوى الذي تم تحديده على أنه كاذب أو تم تعديله.

أعلنت الشركة عن هذا الإجراء في أعقاب قرار مجلس الرقابة بشأن مقطع فيديو تم تحريره بشكل ضار لتصوير الرئيس جو بايدن وهو يلمس حفيدته بشكل غير لائق. وافق مجلس الرقابة على قرار Meta بعدم إزالة الفيديو من Facebook لأنه لا ينتهك قواعد الشركة فيما يتعلق بالوسائط التي تم التلاعب بها. ومع ذلك، اقترح مجلس الإدارة أن على ميتا "إعادة النظر في هذه السياسة بسرعة، بالنظر إلى عدد الانتخابات في عام 2024".

تقول Meta إنها تتفق مع "توصية مجلس الإدارة بأن توفير الشفافية والسياق الإضافي هو الآن الطريقة الأفضل لمعالجة الوسائط التي تم التلاعب بها وتجنب خطر تقييد حرية التعبير بشكل غير ضروري، لذلك سنحتفظ بهذا المحتوى على منصاتنا حتى نتمكن من إضافة تصنيفات". والسياق." وأضافت الشركة أنها ستتوقف في شهر يوليو عن إزالة المحتوى بناءً على انتهاكات سياسة الفيديو التي تم التلاعب بها. وكتبت مونيكا بيكرت، نائبة رئيس سياسة المحتوى في Meta، في منشور بالمدونة: "يمنح هذا الجدول الزمني الناس الوقت لفهم عملية الكشف عن الذات قبل أن نتوقف عن إزالة المجموعة الفرعية الأصغر من الوسائط التي تم التلاعب بها".

كانت Meta تطبق علامة "Imagined with AI" على الصور الواقعية التي يقوم المستخدمون بإعدادها باستخدام أداة Meta AI. يقول ميتا إن السياسة المحدثة تتجاوز توصيات مجلس الرقابة بشأن التصنيف. وكتب بيكرت: "إذا قررنا أن الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت التي تم إنشاؤها أو تعديلها رقميًا تشكل خطرًا كبيرًا بشكل خاص لخداع الجمهور ماديًا بشأن مسألة ذات أهمية، فقد نضيف علامة أكثر وضوحًا حتى يحصل الأشخاص على مزيد من المعلومات والسياق".

في حين أن الشركة تعتقد بشكل عام أن الشفافية والسماح للصور والصور والصوت التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بالبقاء على منصاتها هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، فإنها ستظل تحذف المواد التي تنتهك القواعد. وأشار بيكرت: "سنقوم بإزالة المحتوى، بغض النظر عما إذا كان قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو بواسطة شخص، إذا كان ينتهك سياساتنا ضد تدخل الناخبين، أو التنمر والمضايقة، أو العنف والتحريض، أو أي سياسة أخرى في معايير مجتمعنا".

وقال مجلس الرقابة لموقع Engadget في بيان إنه سعيد بأخذ Meta لتوصياته بعين الاعتبار. وأضافت أنها ستراجع تنفيذ الشركة لها في تقرير الشفافية في المستقبل.

وقال مجلس الإدارة: "في حين أنه من المهم دائمًا إيجاد طرق للحفاظ على حرية التعبير مع الحماية من الضرر الذي يمكن إثباته خارج الإنترنت، فمن المهم بشكل خاص القيام بذلك في سياق مثل هذا العام المهم للانتخابات". "على هذا النحو، يسعدنا أن تبدأ Meta في تصنيف نطاق أوسع من محتوى الفيديو والصوت والصور على أنه "مصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي" عندما تكتشف مؤشرات صور الذكاء الاصطناعي أو عندما يشير الأشخاص إلى أنهم قاموا بتحميل محتوى الذكاء الاصطناعي. وهذا سيوفر للأشخاص المزيد من المعلومات السياق والشفافية لمزيد من أنواع الوسائط التي تم التلاعب بها، مع إزالة المنشورات التي تنتهك قواعد ميتا بطرق أخرى.