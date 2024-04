عرض أفلام Star Wars القصيرة لأول مرة على Disney + الشهر المقبل

ديزني سحبت للتو واحدة سريعة. عادةً ما يتم الإعلان عن أفلام وعروض Star Wars قبل سنوات من إصدارها، لكن الشركة كشفت للتو عن برنامج تلفزيوني جديد سيتم عرضه لأول مرة الشهر المقبل. Tales of the Empire هو عرض رسوم متحركة من إنتاج ديف فيلوني، الرجل الذي قطع أسنانه في الرسوم الكاريكاتورية مثل Star Wars: The Clone Wars وStar Wars Rebels قبل الانتقال إلى أفلام الحركة الحية مثل Ahsoka.



كما يوحي الاسم، يعد هذا بمثابة قطعة مصاحبة لـ Tales of the Jedi لعام 2022. إنها سلسلة مختارات تسلط الضوء على شخصيات مختلفة داخل الإمبراطورية وهم يحاولون ببطولة هزيمة المتمردين الأشرار وإعادة النظام إلى المجرة. يمكنك أن تتوقع ظهور العديد من شخصياتك المفضلة في الجانب المظلم، بما في ذلك Grand Admiral Thrawn وGeneral Grievous وGrand Inquisitor.

تمامًا مثلما سلطت Tales of the Jedi الضوء على شخصيتين، Ahsoka وCount Dooku، سيكون لهذه السلسلة الجديدة ثنائي خاص بها ليتبعه. هناك Morgan Elsbeth، الخصم الأساسي في Ahsoka وحلقة واحدة من The Mandalorian، حيث يشير المقطع الدعائي إلى أن Tales of the Empire ستكشف كيف أصبح Thrawn وElsbeth من أفضل الأصدقاء. سيركز العرض أيضًا على Barriss Offee، وهو Jedi Knight السابق الذي سقط في الجانب المظلم خلال Clone Wars.

على الرغم من كونها متحركة، سيتم تمثيل الشخصيات من قبل ممثلي الحركة الحية. يعود Lars Mikkelsen بدور Thrawn ويلعب Matthew Wood مرة أخرى دور Grievous، السايبورغ الشرير الذي يحتاج بشدة إلى بعض شراب السعال. عادت Diana Lee Inosanto لتؤدي دور Elsbeth و Meredith Salenger في أداء صوت Offee.

يتم عرض العرض لأول مرة في العطلة الزائفة المفضلة لدى الجميع والتي ترعاها الشركة، الرابع من مايو، والمعروف أيضًا باسم 4 مايو. وستكون جميع الحلقات الست متاحة للبث على Disney + عند تاريخ الإصدار. يتبع الحدث المباشر Star Wars: Acolyte هذا العرض الأول في 4 يونيو.