تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودر الجباس