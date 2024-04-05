الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم ندوة عن الذكاء الإصطناعي بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

تحت شعار " كوني .. قدوه " نفذت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ندوة عن الذكاء الإصطناعي، بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة، بمركز شباب شينبارة الميمونة بمحافظة الشرقية .

 

تناولت إستخدامات الذكاء الإصطناعي في العديد من المجالات العسكرية والصناعية والإقتصادية والتقنية والطبية والتعليمية والخدمية الأخرى، كما دارت مناقشة مفتوحة مع المتدربات .

 

 

يذكر أن مبادرة " كوني … قدوه " ضمن سلسلة الندوات التوعوية والمعرفيه والمهاريه التي تحرص الوزارة على تنفيذها تأكيداً على أهمية دور المرأة في الحياة بمختلف مجالاتها.



 

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