الشباب والرياضة تنظم ندوة عن الذكاء الإصطناعي بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الشرقية

تحت شعار " كوني .. قدوه " نفذت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ندوة عن الذكاء الإصطناعي، بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة، بمركز شباب شينبارة الميمونة بمحافظة الشرقية .

تناولت إستخدامات الذكاء الإصطناعي في العديد من المجالات العسكرية والصناعية والإقتصادية والتقنية والطبية والتعليمية والخدمية الأخرى، كما دارت مناقشة مفتوحة مع المتدربات .

يذكر أن مبادرة " كوني … قدوه " ضمن سلسلة الندوات التوعوية والمعرفيه والمهاريه التي تحرص الوزارة على تنفيذها تأكيداً على أهمية دور المرأة في الحياة بمختلف مجالاتها.





