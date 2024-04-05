البنك الأهلى يهزم الداخلية فى الدورى المصري

فاز فريق البنك الأهلي على الداخلية بهدف أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

جاء هدف البنك الأهلي عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

ويحتل البنك الأهلي بهذه النتيجة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 18 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الداخلية عند النقطة 9 محتلا المركز الأخير.

وبدأ البنك الاهلى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل.

خط الدفاع .. إيمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، إبراهيم حسن.

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.

تشكيل الداخلية ضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد مجدى.

خط الدفاع .. إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، محمود صابر ، كريم يحيى.

خط الوسط .. مصطفى فوزى ، أحمد عماد ، محمود حسونة ، كليتش.

الهجوم .. أحمد سيد غريب ، فانوم الفريد.