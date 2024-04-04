سبورتنج يهزم سموحة ويتوج ببرونزية دورى سيدات الطائرة

حقق فريق سيدات كرة الطائرة بنادى سبورتنج الفوز على نظيره سموحة بنتيجة3/1 ، فى ثان جولات تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليحصد ميدالية المركز الثالث .

ونجح سبورتنج فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى منافسات تحديد صاحب البرونزية أول أمس ، على نفس الصالة، بينما يلتقى بعد قليل الأهلى مع الزمالك لتحديد البل ، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.