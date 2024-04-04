فيسبوك يضيف أخيرًا عناصر تحكم في الفيديو مثل شريط الشرائح

قد يكون الهوس حول Facebook Live شيئًا من الماضي، لكن Meta لا تزال تحاول جعل النظام الأساسي صديقًا للفيديو. أعلنت الشركة عن مشغل فيديو جديد لعرض Reels والمحتوى الأطول ومقاطع الفيديو المباشرة بشكل موحد على تطبيق Facebook.

أحد أكبر التحولات هو أن جميع مقاطع الفيديو على فيسبوك ستظهر الآن بملء الشاشة، حتى تلك ذات المناظر الطبيعية. سيتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل عمودي، ولكن يمكنك الآن تشغيل هاتفك على جانبه لمشاهدة معظم المحتوى الأفقي عبر جهازك بالكامل.

مثل العديد من مقاطع الفيديو على TikTok، سيقدم Facebook الآن شريط تمرير في أسفل الشاشة، مما يتيح لك التنقل بسرعة عبر الفيديو. يوفر التحديث أيضًا بعض الميزات نفسها التي تقدمها شركات البث مثل Netflix في تطبيقاتها، مثل خيار الانتقال للأمام أو للخلف بمقدار 10 ثوانٍ. يدعي Meta أنك ستحصل الآن على "توصيات فيديو أكثر صلة" بجميع الأطوال التي تظهر في علامة تبويب الفيديو وفي خلاصتك. ستقوم الشركة أيضًا بزيادة عدد البكرات المعروضة على فيسبوك.

يتم طرح مشغل الفيديو الآن لمستخدمي Android وiOS في الولايات المتحدة وكندا، مع إطلاق عناصر التحكم الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المفترض أن يكون التحديث بأكمله متاحًا عالميًا في الأشهر المقبلة.