أمزيكا: لا توجد أى تغييرات جوهرية فى دعم واشنطن الثابت لإسرائيل

قال البيت الأبيض، إنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها في قطاع غزة؛ وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجومًا أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب لنتنياهو في مكالمة هاتفية عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع غزة.

وواصل البيت الأبيض أن بايدن يناقش مع نتنياهو الحاجة إلى توفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني وزيادة شحنات الغذاء إلى قطاع غزة.

ما علاقة زوجة بايدن بحرب غزة

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أحد أقوى الأصوات داخل البيت الأبيض التي تحث على وضع حد للضحايا المدنيين في غزة، هو الشخص الأقرب إلى الرئيس جو بايدن، زوجته جيل.

وفي زيارة لها إلى البيت الأبيض، أبلغت أحد الضيوف الرئيس بايدن أن زوجته رفضت حضور الاجتماع بسبب دعمه لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وخلال اجتماع مع أفراد الجالية المسلمة في البيت الأبيض، عبر الرئيس بايدن عن فهمه لرفض زوجته لهذه السياسة، وأكد أنها تحثه أيضاً على وقف الحرب في غزة. وكما روت مؤسسة مجلس قيادة المسلمين السود، سليمة سوسويل، فإن السيدة الأولى كانت ملتزمة بقوة في التأكيد على ذلك.

وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس، قال مسؤولو البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إنه لم يكن هناك تفاهم بين الرئيس وزوجته بشأن الصراع، وأن بايدن كان غاضبا من الضحايا المدنيين مثل زوجته. وقال المسؤولون إن السيدة الأولى لم تدعو إسرائيل إلى إنهاء جهودها ضد حماس.

كما قالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات بمكتب السيدة الأولى الأميركية، في بيان: "تمامًا مثل الرئيس (بايدن)، تشعر السيدة الأولى بالحزن بسبب الهجمات على عمال الإغاثة والخسارة المستمرة لأرواح الأبرياء في غزة (...) كلاهما يريد من إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين".

وزوجة بايدن ليست وحدها التي حثت الرئيس الأميركي على ذلك. فقد ضغط عدد من أقرب حلفاء بايدن، بما في ذلك السيناتور كريس كونز، الديمقراطي من ولاية ديلاوير، على بايدن لبذل المزيد من الجهد لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإنهاء الحرب، بما في ذلك من خلال دعم القيود المفروضة على المساعدات العسكرية للإسرائيليين.