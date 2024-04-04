عروس غانا الطفلة تبلغ من العمر 16 عاما وليس 12 عاما

قال ستيفن أسامواه بواتينج وزيرالزعامة والشؤون الدينية في غانا، إن عروس الأطفال التي اثارت جدلًا واسعًا، عقب زوجها من كاهن تقليدي تبلغ من العمر 63 عاما 15 عاما وليس 12 عاما كما ورد في وقت سابق .

ستيفن أسامواه بواتينج وزير الزعامة والشؤون الدينية في غانا

وأضاف ستيفن أسامواه بواتينج وزيرالزعامة والشؤون الدينية في غانا، "آخر معلوماتي ، التي لديك بوضوح ، هي أنها تبلغ من العمر 16 عاما تقريبا ... يوليو في مكان ما ستكون فيه 16 عاما".

وأوضح بواتينغ، أنه على الرغم من أن الفتاة أكبر سنا مما تم الإبلاغ عنه في البداية، إلا أنها لا تزال قاصرا وستعمل وزارته مع وكالات أخرى لحماية حقوقها.

وقال رئيس منطقة نونغوا التقليدية، حيث أقيم الحفل، لإذاعة سيتي إف إم إن الفتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

في غانا ، من غير القانوني لأي شخص يقل عمره عن 18 عاما الزواج.

واندلع الغضب الشعبي بعد نشر لقطات لحفل الزفاف المعتاد يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة، إنها تعرفت على العروس الشابة وتعقبتها وإنها ستكون تحت حمايتها أثناء التحقيق في الزواج المثير للجدل، ال مكتب الكاهن المؤثر ، الذي يخدم مجتمع السكان الأصليين في وواصلت العاصمة الدفاع عن الحفل قائلة إنها كانت خطوبة ومن غير المتوقع أن تؤدي الفتاة واجبات زوجية بعد.

أفراد المجتمع في نونغوا هم جزء من شعب غا، الذين يعيشون على طول الساحل الجنوبي الشرقي لغانا.

في ثقافة Ga ، يعتقد أن اختيار الرؤساء وكبار الكهنة وزوجات رئيس الكهنة عملية روحية.

عائلات معينة مسؤولة عن ترشيح شخص ما لهذه الأدوار لخدمة الآلهة.

في هذه الحالة ، تأتي الفتاة من إحدى العائلات التي يجب عليها حسب التقاليد توفير عروس لرئيس الكهنة.

بالنسبة للعائلة ، إنه لشرف على الرغم من أن المرشحين المختارين لهذه الأدوار في معظم الحالات هم من البالغين.

وقد وضعت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما تحت حماية الشرطة في غانا بعد أن تبين أنها كانت متزوجة من رئيس كهنة تقليدي يبلغ من العمر 63 عاما.

كان هناك غضب عام بعد مشاركة لقطات الزفاف المعتاد يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودافع مكتب الكاهن النافذ، الذي يخدم مجتمع السكان الأصليين في العاصمة، عن الزواج، قائلا إنه كان احتفاليا فقط.

الحد الأدنى القانوني للسن القانونية للزواج في غانا هو 18 عاما.

انخفض انتشار زواج الأطفال في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال يحدث.

وتقول الشرطة إنها تعرفت على الفتاة وتعقبتها، وهي الآن تحت حمايتها، إلى جانب والدتها.

وأضاف البيان أنه تم إجراء اتصالات مع وزير الأطفال الحكومي وإدارة الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الطفل البالغ من العمر 12 عاما على الدعم اللازم بينما تستمر التحقيقات.

القصة هي أخبار ضخمة هنا - وقد أثارت الخطوة التي اتخذتها الشرطة بعض الثناء ، على الرغم من أن آخرين يتساءلون عن سبب عدم حدوث اعتقالات.

الكاهن المعني ، نومو بوركيتي لاويه تسورو الثالث والثلاثين ، هو عضو يحظى باحترام كبير في مجتمع يعيش في منطقة نونغوا في العاصمة أكرا.