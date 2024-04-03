وزير الرياضة يناقش الطروحات الاستثمارية الجديدة لتطوير هيئة ستاد القاهرة

في تشكيله الجديد..

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا هامًا مع مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي بتشكيله الجديد، وذلك لمناقشة كافة الخطوات الخاصة بأعمال التطوير والصيانة لمرافق استاد القاهرة الدولى وكذلك المجالات الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة.

حيث شهد الاجتماع حضور التشكيل الجديد لاستاد القاهرة الدولى والمتضمن كل من: "اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، السيد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، السيد الأستاذ علي السيسي، مساعد وزير المالية، السيد الدكتور أسامه صالح، وزير الاستثمار الأسبق، السيد الدكتور عبد العزيز هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، والاستاذ وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة".

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الطروحات الاستثمارية المتاحة لاستاد القاهرة الدولي. وتهدف هذه الطروحات إلى الاستفادة من إمكانيات الاستاد بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وتكفل أعمال الصيانة الشاملة وفق أحدث التقنيات فى الملاعب والصالات العالمية.

وزير الرياضة: فترة جديدة من الإنجازات بفضل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة



وخلال الاجتماع اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ان ستاد القاهرة الدولي يُعد أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية في مصر، وله مكانة رمزية كبيرة في قلوب المصريين. فهو صرح رياضي وثقافي بارز، شهد على العديد من الأحداث الرياضية التاريخية، وساهم في إثراء الساحة الرياضية المصرية والعربية.، حيث يشهد هيئة ستاد القاهرة الدولي خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية.

مؤكدا على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأهمية الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته.، مضيفاً انه يتوقع ان تُحقق الطروحات الاستثمارية التي تم مناقشتها اليوم عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة، بإلإضافة إلى تطوير الاستاد وتحسينه، والذي سيعود عليه بالنفع من اجل تعزيز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.

واشار وزير الرياضة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف تطوير ستاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمجلس إدارة الهيئة في خططه لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الاستاد.

اختتم الاجتماع باتفاق الحضور على وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير ستاد القاهرة الدولي، بما يُحقق تطلعات وزارة الشباب والرياضة ويرتقي بمكانة الاستاد على المستوى الوطني والعالمي.

كما تم مناقشة الانتهاء من أولي المشروعات الاستثمارية التي ستتم في الهيئة والتي تضم جراج متعدد يخدم هيئة ستاد القاهرة الدولي والمونوريل، بإلإضافة إلى مركز تجاري وإداري.

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