مزارع كيني: أخشى أن تقتلني الأفيال

في ظهيرة أحد الأيام الحارة في قرية نجورو ماتا الكينية الصغيرة، تتفقد مزارعة يائسة الأضرار التي لحقت بممتلكاتها الصغيرة بسبب الأفيال.

قرية نجورو ماتا الكينية الصغيرة

غزا عمالقة كينيا المشهورون أرض مونيكا موثيك موكي في جنوب كينيا، التي يطل عليها جبل كليمنجارو.

هذه المرأة البالغة من العمر 48 عاما هي أم عزباء لثلاثة أطفال تعتمد سبل عيشها على عملها الشاق في زراعة الكسافا والذرة والموز وقصب السكر والمانجو.

وكان محصولها يتزايد بعد استخدام أساليب زراعية جديدة أدخلت بمساعدة جمعية الصليب الأحمر الكيني، ولكن في الأشهر الأخيرة، دمرت الأفيال محاصيلها الثمينة بانتظام.

وتقول موكي إن الأفيال تأتي كل يوم من حديقة تسافو الوطنية القريبة، وهي واحدة من أكبر محميات الألعاب في العالم، والتي تضم حوالي 15000 من الثدييات.

ووفقا لها ، قام الرعاة بقطع السياج للوصول إلى المراعي لماشيتهم في الحديقة ، لكن الأفيال تعبر بعد ذلك في الاتجاه الآخر.

مع سنوات متتالية من الأمطار الفاشلة ، يائس الرعاة لإطعام حيواناتهم ، بينما في الوقت نفسه بدأت الأفيال في التجول في أماكن أبعد بحثا عن القوت.

أنماط السلوك الجديدة للحيوانات مدفوعة بأزمة المناخ المتصاعدة والجفاف في كينيا ، مما تسبب في صراع الحياة البرية مع الناس.

بالنسبة موكي ، فإن الإغارة على محاصيل الأفيال "مؤلمة للغاية" لرؤيتها.

وتقول إن الأفيال "جريئة" و "لا تخاف". يمكن أن تأتي في أي وقت ولكن عادة من حوالي الغسق ، وتداهم في قطعان ، كأزواج أو في بعض الأحيان أفيال وحيدة مع عجولهم.

وقد أكلت الفيلة مؤخرا كامل محاصيلها من الذرة والموز والكسافا.

وفي الوقت الحالي، من المفترض أن تحصد خمسة إلى ستة أكياس من الذرة يبلغ وزنها 90 كيلوغراما تبيعها في السوق المحلية في بلدة تافيتا القريبة مقابل 6,500 شلن كيني (48 دولارا؛ 38 جنيها إسترلينيا).

وبدون محاصيلها، لا تستطيع السيدة موكي إطعام أسرتها أو بيع منتجاتها لدفع الرسوم المدرسية لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات.

كما يستخدم المزارعون في قريتها أكياس الذرة التي يحصدونها كوديعة تأمين أو دفع الرسوم المدرسية لأطفالهم للالتحاق بالمدرسة الابتدائية المحلية في المقابل ، تستخدم المدارس الذرة لتقديم وجبات الأطفال.

الآن يجبر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات على المشي لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات (2.5 ميل) إلى المنزل من المدرسة لتناول طعام الغداء قبل المشي لنفس المسافة في الاتجاه المعاكس في فترة ما بعد الظهر.

يمكن لأكبر البرية في العالم أن تستهلك 150 كجم من الطعام يوميا ، وتقضي ثلاثة أرباع يومها في تناول الطعام فقط. وتوضح السيدة موكي أنهم غالبا ما لا يتركون شيئا وراءهم.

كما تبتلع الفيلة 100 لتر من الماء يوميا، وغالبا ما تشرب القليل من المياه التي تحصل عليها من السلطات المحلية لاستخدامها في المزرعة.

نظام إنذار محلي الصنع

إنها حلقة مفرغة تقول إنها تزداد سوءا.

وتحاول موكي ردع الأفيال بالأضواء الساطعة والضوضاء العالية، وقد طورت العديد من التقنيات المرتجلة لمنعها من الإغارة على محاصيلها.

تستخدم زجاجات المياه والزيت القديمة حول حافة المزرعة المتصلة بسلك حتى إذا اصطدمت الأفيال بالأسلاك ، فإنها تهتز ويمكنها النهوض والاستجابة.

يقول المزارع: "أتسلق سلما ، وأضيء نوري نحوهم ، وأحدث ضوضاء لأنك لا تستطيع الاقتراب من الفيلة".

كل ليلة تنام بعيدا عن عائلتها وحدها في المزرعة ، وتتوقع بعصبية سرقة الجراكن أو نباح.

للأسف ، فإن إجراءاتها المبتكرة لا تردع الأفيال ، لكنها على الأقل تنبهها إلى وجودها.

يمكن أن تكون الفيلة خطيرة للغاية.

تقول السيدة موكي: "إذا آلمني أو جرحني أو قتلني ، فستعاني عائلتي".

"لقد تجاوزت"

ويقول جارها جوناثان مولينج، وهو مزارع وأب لأربعة أطفال صغار، إنه مر مؤخرا بتجربة الاقتراب من الموت مع.

حاول ردع أحدهم عن تدمير محاصيله ، لكنه استدار واتهمه.

يقول: "الشيء الوحيد الذي أنقذ حياتي هو أنني تمكنت من تجاوز والركض إلى منزلي".

ويقول مولينج إن هذا "صراع بيننا، نحن البشر"، يدفع فيه المزارعون مثله الثمن الأكبر.

"أنت تزرع محاصيلك حتى تتمكن من الاستفادة منها ، ثم تأتي الأفيال وتدمرها ، ويعود المزارعون إلى الصفر."

يشعر المجتمع بالعجز ويلوم خدمة الحياة البرية الكينية (KWS) لعدم قيامها بما يكفي لمساعدتهم. ولم ترد الجمعية على طلب بي بي سي للتعليق.

وتقول السيدة موكي إن الوضع أصبح لا يطاق، ولم تتم معالجة مخاوفهم.

ويقول يورام أورانغا من جمعية الصليب الأحمر الكيني إن الظروف القاحلة وقلة هطول الأمطار وأنماط الطقس القاسية الناجمة عن تغير المناخ تدفع الصراع بين البشر والأفيال على تناقص موارد المياه والأراضي، والتي يقول إنها ستزداد "سوءا" في المستقبل.

بالنسبة للسيدة موكي، فإن هذا الصراع يؤثر بشكل كبير على صحتها العقلية، ويتفاقم بسبب قلة نومها الشديدة.

تعاني من القلق ونوبات الهلع والمخاوف على مستقبل أطفالها إذا قتلها.

تقول: "أنا خائفة لأنني إذا رحلت، فمن سيعتني بهم؟"