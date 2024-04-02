تطلب شركات الطيران المسافرين بمجموعة من الشروط المطلوبة الخاصة بالحقائب والأشياء المسموح بها وكيف يتم حماية الحقيبة من الفقدان خلال السفر والوصول عبر المطارات الدولية.

تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية 10 إرشادات هامة للمسافرين بشأن حقيبة السفر على الطائرة

ضع اسمك ورقم تليفونك ووجهتك المسافر إليها داخل وخارج حقيبتك.

قم بإزالة البطاقات الموجودة من خلال الرحلات السابقة.

كذلك قم بإزالة أية أشرطة، أو خطافات بارزة والتى يمكن أن تشبك فى شيء ما وتلحق الضرر بحقيبتك.

لا تملأ حقيبتك بأشياء أكثر من سعتها بدرجة تجعلها أكثر عرضة للتلف.

املأ حقيبتك فى حدود العفش المسموح مجانا

لا تقم بلف الهدايا الخاصة بك لفة هدايا، طالما أن جميع الحقائب تخضع للتفتيش.

لا تضع أية أشياء ثمينة ضمن عفشك المسجل.

ضع أي شئ يمكن أن يتسرب داخل كيس من البلاستيك محكم الغلق.

حاول أن يكون معك حقيبة يد واحدة ذات حجم مناسب بحيث يمكن وضعها تحت المقعد أمامك.

تأكد من أخذ الأدويـة، والوثائق الهامة والأشياء الثمينة والمبالغ النقدية في حقيبة اليد الخاصة بك.

ضع شيئًا مرنًا على حقيبتك بحيث يمكن تمييزها عن غيرها، التى يمكن أن تتمزق أو تشبك فى المعدات، وهذا ليس فقط لكى تتمكن من رؤية الحقيبة، ولكن حتى لايأخذها شخص آخر بطريق الخطأ.

لا تحمل حزم تتضمن محتويات مجهولة نيابة عن أشخاص آخرين.

الحقائب المنتفخة أو غير المرتبة بالقدر الكافى الذى يتحمل الوزن قد تتمزق أو تنشطر أثناء الرحلـة من خلال نظام نقل الحقائب بالسير.

احتفظ بجوازات على السفر والتأشيرات، وأية وثائق مهمة قد تحتاج أثناء سفرك في حقيبة يدك.

اترك مطواة الجيب السكاكين والمبرد والمقص، وأية أدوات حادة في المنزل أو وضعها في أمتعتك المسجلة.



في المطار: قم بتسجيل أكبر عدد من الحقائب التى بحوزتك، حتى يكون مرورك على نقاط التفتيش الأمنية على نحو سلس وسريع.

قلل أمتعك اليدويـة إلى الحد الأدنى، وقم برفع جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) من الحقيبة وضعه على حدة (في مطار هيثرو في لندن وبعض المطارات الأخرى).

سيتم فحص أمتعك اليدويـة من قبل موظفي الأمن باستخدام الأشعة السينية، فحاول التعرف على أحدث القيود المفروضة على الأمتعة اليدويـة.

قم بإزالة الأفلام الأكثر من 1000ASA/31 دين، وقدمها للفحص على حدة.

لا تحمل حزم أو ربطات تتضمن محتويات مجهولة نيابة عن أشخاص آخرين.

يفضل قفل حقائبك، إلا فى حالة السفر من الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات قد تكون هناك حاجة لتحديد أو استلام الأمتعة الخاصة بك، لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالجمارك المحليـة فى نقطة الاتصال.