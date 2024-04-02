طرح بنكرياس صناعي لآلاف مرضى السكري

قالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS) يوم الثلاثاء إن "عشرات الآلاف من الأطفال والبالغين" المصابين بداء السكري من النوع الأول سيحصلون على "بنكرياس اصطناعي" للمساعدة في إدارة مستويات الأنسولين لديهم. يمكن لنظام الحلقة المغلقة الهجين - وهو جهاز استشعار تحت الجلد يرسل قراءات لاسلكية إلى مضخة يتم ارتداؤها خارجيًا، والتي توفر الأنسولين حسب الحاجة - أن يساعد المرضى على تجنب مخاطر الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري دون القلق بشأن وخز الأصابع أو الحقن.

وهذا ليس الجهاز الأول من نوعه. تصنع شركة Tandem مضخات أنسولين مماثلة في الولايات المتحدة بعد حصولها على ترخيص إدارة الغذاء والدواء في عام 2019. وتشير Gizmodo إلى أن شركة أخرى تدعى iLet حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجهاز مماثل العام الماضي. على الرغم من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لم تذكر الجهاز (الأجهزة) المحدد الذي سيستخدمه برنامجها، فإن الأمر المختلف هنا هو نظام الرعاية الصحية الممول من القطاع العام في البلاد والذي يوفر هذه الأجهزة مجانًا وليس كامتياز حصري للأثرياء.

يبدأ نظام الحلقة المغلقة الهجين بجهاز استشعار مزروع تحت الجلد، والذي يراقب باستمرار مستويات الجلوكوز على فترات منتظمة. يرسل المستشعر تلك البيانات لاسلكيًا إلى مضخة يتم ارتداؤها خارجيًا، والتي توفر جرعة الأنسولين المناسبة. يأتي الجزء "الهجين" من اسمه من حقيقة أن بعض مدخلات المستخدم، بما في ذلك إدخال كمية الكربوهيدرات، لا تزال مطلوبة في نظام التنظيم الذاتي.

أعطت الوكالة الحكومية رقمًا دقيقًا للغاية يبلغ 269.095 شخصًا في إنجلترا مصابين بمرض السكري من النوع الأول، مما يسلط الضوء على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من عملية الطرح. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الفروع المحلية ستبدأ في تحديد المرضى للبرنامج بدءًا من يوم الثلاثاء.

وكتبت كوليت مارشال، الرئيس التنفيذي لمرض السكري في المملكة المتحدة، في الصحافة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن مرض السكري هو حالة صعبة ولا هوادة فيها، ولكن هذه الأنظمة تحدث فرقًا كبيرًا يغير الحياة - حيث تعمل على تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة للأشخاص المصابين بالسكري". الافراج عن الإعلان عن الطرح. "إنها حقًا لحظة تاريخية وسنعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرها لضمان التوزيع العادل الذي يصل إلى الناس في أسرع وقت ممكن."