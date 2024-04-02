معسكر مغلق للباراكانوي استعدادًا لبطولة العالم المؤهلة لـ"باريس"

انتظم المنتخب الوطني للباراكانوي في معسكر مغلق بنادي الكشافة البحرية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم الباراكانوي، والتي تقام في المجر خلال الفترة من 5 إلى 13 مايو المقبل، والتي تعد آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

ويؤدي المنتخب تدريباته في المعسكر على ثلاث وحدات تدريبية، اثنتين منها بالمياه، وواحدة لياقة بدنية، ويستمر معسكر المنتخب حتى يوم 3 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب إلى المجر يوم 5 مايو، ببعثة تضم 6 لاعبين ولاعبات هم: النقيب أحمد نجيب، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد.

يرافق البعثة، محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا، ويترأس البعثة اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكانوي يتحمل نفقات سفر 2 من اللاعبين ومدرب واحد، دعما منه للباراكانوي المصري.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.