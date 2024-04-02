أمازون تلغي تقنية الدفع الذاتي

تقوم أمازون بإزالة تقنية Just Walk Out من جميع متاجر البقالة الطازجة التابعة لها في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته The Information. يعتمد نظام الدفع الذاتي على مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار ومقل العيون البشرية القديمة الجيدة لتتبع ما يغادره الأشخاص من المتجر، وتحصيل الرسوم من العملاء وفقًا لذلك.

لقد ابتليت التكنولوجيا بمشاكل منذ البداية. والجدير بالذكر أن فيلم Just Walk Out لا يقدم سوى وهم الأتمتة، حيث تتباهى أمازون بالذكاء الاصطناعي التوليدي وما شابه. وهنا يأتي دور الدخان والمرايا. في حين أن المتاجر لا يوجد بها صرافون فعليون، إلا أن هناك ما يزيد عن 1000 شخص حقيقي في الهند يقومون بمسح لقطات الكاميرا لضمان عمليات الدفع الدقيقة.

كما أن تركيب المعدات الضرورية وصيانتها مكلف للغاية، وهذا على الأرجح هو سبب اعتماد تقنية Just Walk Out في حوالي نصف متاجر Fresh في الولايات المتحدة فقط. كان هناك الكثير من المشكلات المحبطة للمستهلكين عند استخدام هذا النظام، بدءًا من إرسال الإيصالات بعد ساعات من الشراء وحتى سوء إدارة الطلبات تمامًا. بمعنى آخر، تطلب الأمر مجموعة واسعة من المعدات الحساسة و1000 شخص يحدقون في مقاطع الفيديو للقيام بمهمة شخص أو شخصين يجلسان خلف ماكينة تسجيل النقد في كل متجر. أليس الابتكار الحديث عظيما؟

هناك أيضًا بعض المخاوف الرئيسية المتعلقة بالخصوصية هنا. هل تتذكر تلك الكاميرات وأجهزة الاستشعار؟ إنهم يقومون باستمرار بجمع المعلومات البيومترية أثناء تسوق الأشخاص. ويتجاوز هذا تقنية مسح راحة اليد من أمازون، حيث تقوم الكاميرات وأجهزة الاستشعار بقياس شكل وحجم جسم كل عميل لأغراض تحديد الهوية والتتبع. وأدى ذلك إلى رفع دعوى جماعية في نيويورك اتهمت الشركة بجمع معلومات التعريف البيومترية دون الكشف عن الممارسات بشكل صحيح للمستهلكين.

وتقول الدعوى إن أمازون انتهكت قانون معلومات الهوية البيومترية الخاص بالولاية، والذي يتطلب من الشركات إخبار العملاء إذا كانوا يجمعون البيانات المستخدمة لأغراض تحديد الهوية. وقال بيتر رومر فريدمان، المحامي الذي يمثل المدعين، لصحيفة سياتل تايمز إن "أمازون تدين لعملائها بتفسير حول كيفية تشغيل هذه الأنظمة قبل دخول الناس - حتى يتمكن الناس من أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يريدون تقديم قياسات للحجم و شكل أجسادهم كشرط للحصول على شطيرة.

حاولت أمازون بيع التكنولوجيا إلى سلاسل البيع بالتجزئة الأخرى، لكنها لم تحصل على الكثير من المكافآت. لقد تعاونت مع ستاربكس في عدد قليل من المواقع وكان هناك إطلاق صغير للطاقم الطبي في المستشفيات، ولكن هذا كل ما في الأمر. نقطة شائكة واحدة؟ تتطلب هذه الأنظمة أسقفًا عالية لاستيعاب الكاميرات وأجهزة الاستشعار. واقترحت رويترز أيضًا أن العديد من تجار التجزئة يعتبرون أمازون منافسًا ومُعطلًا، مما يؤدي إلى إحباطهم بشأن الشراكة التكنولوجية. ربما لم يساعد هؤلاء الصرافون الخارجيون البالغ عددهم 1000 في عرض المبيعات أيضًا.

سيستمر تقديم تقنية Just Walk Out في متاجر مختارة في المملكة المتحدة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فتقول أمازون إن إزالة هذه الأنظمة جزء من جهد أكبر لتجديد فرعها الخاص بمتاجر البقالة بالتجزئة. وتخطط الشركة لجلب عربات Dash الذكية إلى مواقع البيع بالتجزئة، بعد اختبارها في العديد من متاجر Whole Foods وFresh. تم تجهيز هذه العربات الذكية بمقاييس وأجهزة استشعار لتتبع الإنفاق في الوقت الفعلي، وبالطبع، السماح للمستهلكين بتخطي عملية الدفع.

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