Spotify تطرح الكتب الصوتية المجانية الأسبوع المقبل

سيتمكن مستخدمو Spotify Premium في كندا وأيرلندا ونيوزيلندا من الوصول إلى 15 ساعة من الاستماع للكتب الصوتية شهريًا دون أي تكلفة إضافية بدءًا من 9 أبريل. وسيتمكن المشتركون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا من الوصول إلى هذه الميزة لعدة أشهر.

يتضمن كتالوج الكتب الصوتية المتميزة الآن أكثر من 250.000 عنوان. هذه زيادة ملحوظة عن 200000 كتاب صوتي كانت موجودة في المكتبة اعتبارًا من أواخر عام 2023. لذلك عندما تتمكن من استخدام التغيير من ملايين الأغاني والبودكاست على Spotify، سيكون لديك عدد كبير من الكتب للاختيار من بينها.

يمكن لأولئك الذين وصلوا إلى الحد الأقصى البالغ 15 ساعة إضافة المزيد من وقت الاستماع للكتب الصوتية في 10 ساعات إضافية. في الأسواق الجديدة، تبلغ تكلفة وقت الاستماع الإضافي 14.99 دولارًا كنديًا أو 12.99 يورو أو 19.99 دولارًا نيوزيلنديًا لكل TechCrunch.

منذ الشهر الماضي، عرضت Spotify خطة اشتراك للكتب الصوتية فقط في الولايات المتحدة. بسعر 10 دولارات، يكون المبلغ أقل بدولار واحد شهريًا من Spotify Premium لنفس 15 ساعة من وقت الاستماع للكتب الصوتية. ومع ذلك، اعتمادًا على طول الكتب التي تستمع إليها، قد تكون هذه الخطة ذات قيمة أفضل من Audible، والتي تمنحك رصيدًا واحدًا للكتب الصوتية شهريًا مقابل 15 دولارًا. ومع ذلك، فإن وقت الاستماع للكتب الصوتية غير المستخدم على Spotify لا يتم ترحيله إلى الشهر التالي.