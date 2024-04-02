أصل النبى مالوش زى

إذا أحببت لم تر فى الكون سوى محبوبك، حتى إن كل ما تعمله تجده متوجهاً إلى مطلوبك، ويشهد من حولك أنك أول واقف على الأعتاب، وتصيبهم الدهشة عندما يرون محبوبك وقد فتح لك الأبواب، فيشيرون إليك: انظروا كيف يتعامل الأحباب؟!.. جميل أن يصبح المحب محبوباً، فلا يغادر ساحته ويصير عليه محسوباً.. ذلك حبيبنا النبى مع ربه العلىّ: «قل إن صلاتى ونسكى محياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» (الأنعام: 162-163).. صلى الله عليه وآله وسلم.

د. مجدى عاشور

مستشار المفتى السابق