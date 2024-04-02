فاين تعقد سلسلة ورش عمل حول تقنيات السلامة للفنادق

نظمت فاين للحلول المتكاملة، القسم المتخصص في توفير الحلول الصحية المتكاملة للشركات والمؤسسات التابع لمجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي ومنتجات الوقاية من الجراثيم، سلسلة من ورش العمل حول سلامة الأغذية ل 30 فندقًا في محافظة البحر الأحمر، بهدف رفع الوعي لدى العاملين والتركيز على تقنيات السلامة والنظافة الأساسية.

يأتي ذلك في إطار رؤية فاين للحلول المتكاملة في تنفيذ برامج توعوية متنوعة تركز على رفع معايير النظافة تستهدف الفنادق والمنشآت السياحية بمختلف محافظات الجمهورية، بما ينعكس على تحسين حياة الملايين من رواد هذه الأماكن وبالتالي المساهمة في تعزيز سمعتها في السوق.

أعرب شريف كيرلس، رئيس فاين للحلول المتكاملة في مصر عن سعادته بالنجاح الذي حققته ورش العمل وتفاعل المشاركين فيها بما يساهم في تعزيز معايير النظافة الأساسية والصحة والسلامة العامة.

قال: " نفتخر بأننا العلامة التجارية الرائدة في توفير منتجات ورقية معقمة وحلول متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات. ليس هذا فحسب، بل نسعى بشكل دائم إلى تقديم برامج مخصصة لدعم المؤسسات المختلفة التي نعتبرها شركاء لنا من أجل تعزيز معايير النظافة والصحة لديهم".

وأكد كيرلس أن فاين للحلول المتكاملة نجحت منذ تأسيسها في عام 2007 في الحصول على مجموعة متنوعة من الشهادات المعتمدة، بالإضافة إلى تعاونها مع أبرز المؤسسات العالمية في مجال الصحة والنظافة على رأسها الجمعية الطبية العالمية (MWA)، وهي جهة دولية مرموقة معنية بنشر أفضل الممارسات والبرامج والخدمات الصحية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

وأوضح كيرلس أن فاين للحلول المتكاملة أطلقت العديد من البرامج التدريبية الخاصة بتطبيق أعلى معايير النظافة، وهو ما يؤكد على الدور البارز الذي تلعبه كمورد موثوق في تعزيز معايير النظافة في مختلف القطاعات. ومن ضمن هذه البرامج برنامج "فاين داين"، المخصص للمطاعم والمقاهي حيث يضمن تجهيزها بمستلزمات النظافة الأساسية لحماية عملائهم، وبرنامج مخصص للنظافة والتعقيم للقطاع الصحي، حيث يساعد المراكز الصحية والعيادات والأطباء على اتباع إجراءات النظافة التي توصي بها الجمعية الطبية العالمية (MWA) مما يضمن تميز هذه المنشآت.

وأشار إلى أن قائمة عملاء فاين للحلول المتكاملة تضم أكثر من 4,000 عميل موزعين بين فنادق ومطاعم ومؤسسات وشركات. وتقدم فاين حلولاً مبتكرة منها المناديل المعقمة والحفاضات بمختلف أنواعها سواء للأطفال أو لكبار السن والمفارش الطبية ومطهرات اليد والمعقمات وغيرها للشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات، وذلك لضمان بيئة نظيفة وآمنة وصحية، كما تشمل القطاعات التي تخدمها فاين الفنادق والمطاعم والمؤسسات الصحية والتعليمية والشركات والمراكز التجارية ومراكز التسوق، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى.