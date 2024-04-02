"الوفد" تكشف الحقيقة الخفية لأزمة ملعب سيدى بشر بالإسكندرية

كشفت أزمة ملعب سيدى بشر خلال الـ "٧٢" ساعة الماضية والتى تصدرت محركات البحث شبكة عنكبوتية من المصالح والنفوذ ومافيا الاراضى للإستيلاء على أرض ملعب سيدى بشر و"كله بالقانون" وذلك بإستغلال الحكم القضائي الصادر لصالح مالك الأرض بإنتهاء المدة الإيجارية للملعب مع إستغلال عنصر المفاجأة والسرعة فى الأداء والزمن بتجريف الأرض وإزالة الأسوار وشبك الملعب بأقصى سرعة لطمس أى معالم رياضية على الأرض التى تقع فى موقع متميز بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية إستعدادا لتحويلها إلى مشروع تجارى وسكنى، ضمن سلسلة الكتل الخرسانية التى لطخت جمال عروس البحر الأبيض.

ومنذ اللحظات الأولى لتجريف الملعب بمعدات ثقيلة من لودرات وبلدوزرات وسط إجراءات أمنية مشددة إستعدادا لتسليم الارض لمالكها بحكم قضائى بدأت الشكوك وعلامات الاستفهام تدور بين الأهالى الذين أخذوا يتابعوا تنفيذ الحملة فى ذهول وبلغة الاسكندرانية حالة " الشدة " الموجودة فى الشارع من أجل تسليم الأرض لـ "مواطن" حصل على حكم قضائى بسحبها من نادى سيدى بشر مما اعتبروه حقًا يراد به باطل!

وملعب سيدى بشر قام بتطويره رجل الأعمال محمد مجاهد وقتما كان رئيس النادى ومن لا يعلم من هو " مجاهد" فهو رجل أعمال من العيار الثقيل فى مجال الرصف والطرق والمقاولات ولديه مشروعات كبيرة فى مجال رصف الطرق سواء بالعلمين الجديدة أو بالعاصمة الادارية، ويمتلك من العلاقات بحكم عمله ما قد بلغ به الأمر بالاضافة الى إنه أمين أحد الأحزاب بالاسكندرية وهذا بالنسبة للعمل والسياسة أما بالنسبة للرياضة فهو المرشح السابق لرئاسة نادى سموحة فى الإنتخابات التى هزت عرش النادى بغض النظر عن فرص نجاحه ولكن كان ممثل الشباب وصاحب الجرأة فى الترشح أمام المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة لأكثر من ربع قرن والذى ابتعد عن السباق بالملاحقات القانونية.

علاقة أتلفها الهوى

وإلى هنا لم يقف "مجاهد" مكتوف الأيدى أمام سحب أرض ملعب سيدى بشر خاصة وأنه يعلم ملعوب مافيا الاراضى بحكم عمله وخبرته للإستيلاء على الارض وسحبها من عصمة الشباب والرياضة لتدخل فى علاقة أتلفها الهوى مع أصحاب النفوذ والمقاولات لتنحرف بعيدا عن المسار الرياضى الذى يخدم سكان المنطقة منذ عشرات السنين فبدأ خطة عودة الأرض والتصدى للمافيا على طريقة " نعمة الأفوكاتو" حيث قام " الرجل الثانى " التابع لمجاهد بعقد إتصالات مكوكية بعدد محدود من الاعلامين المؤثرين فقط لنشر الموضوع على نطاق واسع لإثارة الرأى العام لصالح الملعب والنادى والأهالى لتسليط الضوء على علامات الاستفهام نحو تسليم الارض وذلك خلال تواجده بالمطار تزامنا مع إستقلاله الطائرة لمغادرته البلاد لأداء مناسك العمرة وذلك وقت حملة تجريف وسحب الارض هذا من ناحية والأخرى الدفع بالأهالى لإرسال مئات الفاكسات والايميلات لرئاسة الجمهورية لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل فى الأمر لإنقاذ الملعب فى الوقت الذى أستغل مجاهد جميع نفوذه وعلاقاته نحو عودة الملعب للنادى لأنه يعلم جيدا أن النظام الحالى لا يتستر على فاسد مهما كانت نفوذه او حصانته أو قوة علاقاته وهذا ما حدث بالفعل حيث صدر قرار سيادى عقب تفنيد الشكاوى والمعلومات بسحب الارض وعودتها لنادى سيدى بشر فى أقل من ١٢ ساعة.

وعليه أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا، حمل رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت بطريقة التنفيذ المباشر على أرض ملعب سيدى بشر، لصالح نادى سيدى بشر الرياضى، التابع لمديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، لحين انتهاء إجراءات نزع الملكية.

سيارة "شيروكي "

ومن المثير للدهشة قبل دخول اللجنة لتسليم الارض للشباب والرياضة كان هناك سيارة "شيروكي " سوداء مرابطة فى الارض خرجت مسرعة من الارض قبل تنفيذ تسليمها للشباب والرياضة بعد ما دار حديث بين سائقها وشخص أطلعه على صحة القرار وعليه ترأست الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـالإسكندرية، لجنة من الشباب والرياضة لحضور إجراءات تسليم الأرض لمسئول النادى، مشيرة إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يتابع كافة الإجراءات الخاصة بالأزمة منذ وقوعها.

وأوضحت أن الوزير وجه بتشكيل لجنة عاجلة من الشباب والرياضة بالإسكندرية، بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير الإنشاءات ومدير فرع شباب المنتزه، في حضور مجلس إدارة نادى سيدى بشر، نبيل عبدالرحمن، ومحبى النادى وقيادات مديرية الشباب والرياضة، ومدير عام الإدارة العامة للرياضة وقيادات المديرية، ولاعبى ومدربى النادى وقياداته لحضور عملية التسليم.

وعلمت الوفد أنه جارى العمل على ملف أرض سيدى بشر لكشف زعيم مافيا الاراضى الذى حاول الاستيلاء على الأرض بالقانون بإستغلال نفوذه حيث تسربت أنباء عن تردد اسم رجل أعمال يمتلك حصانة سليل عائلة الحسب والنسب والتى تمتد جذورها لسبعينيات القرن الماضى ومعه آخرون.

يذكر أن ملعب سيدى بشر تم إفتتاحه فى مايو ٢٠١٥ وقتما كان محمد مجاهد رئيس نادى سيدى بشر فى حفل كبير حضره العديد من أعضاء البرلمان بالإسكندرية منهم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة وقتها ،و الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحادالكرة، السابق والعديد من قدامى نجوم كرة القدم منهم شحتة الإسكندرانى وسيد الطباخ وفتحى مبروك المدير الفنى الأسبق للأهلى،وأقيمت مباراة بين نجوم المنتخب فى كاس العالم ١٩٩٠ ربيع ياسين وأحمد الكأس وهشام يكن، وشارك معهم عبدالستار صبرى ومحمدعمارة وأحمد سارى وخميس جعفر وعيد احمد وانتهت المباراة بتعادل الفريقين

وإلى هنا أسدل الستار على عودة ملعب سيدى بشر للأهالي والتصدى لمافيا الاراضى والنفوذ وتم فتح ملف هؤلاء أمام جهة سيادية لمحاسبة المتورطين وكشف المستور من قبل الجهات الرقابية

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