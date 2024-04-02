وفاة الكاتب النوبي حسن نور بعد حياة أدبية حافلة

غيب الموت الكاتب والقاص النوبي حسن نور بعد حياة أدبية حافلة قدم خلالها العديد من المجموعات القصصية والروائية النوبية، وترك علامة بارزة في الأدب النوبي من خلال العديد من أعماله ومنها "الهاموش" مجموعته القصصية الأولي و"أنا الموقع أدناه قصص" وروايات "بين النهـر والجبـل" و"دوامات الشمال".



نشر القاص النوبي حسن نور العديد من القصص النوبية وغيرها في المجلات والصحف المصرية والعربية.

وحصل حسن نور ابن قرية قورتـه بالنوبة، على العديد من الجوائز منها جائزة نادي القصة 1982، وتكريم الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك عن أعماله التي تناول فيها تاريخ النوبة وحياة النوبيين قبل التهجير، وتمكن من توثيق العادات والتقاليد النوبية القديمة حيث يعد الكاتب حسن نور من الجيل الثاني للكتاب النوبيين مع إدريس علي وحجاج أدول وغيرهما، وذلك بعد رائد الرواية النوبية محمد خليل قاسم صاحب رواية " الشمندورة".