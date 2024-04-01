تعيين المغربي رئيسًا تنفيذيًا لبنك قناة السويس

انعقدت الجمعية العامة غير العادية، وكذا الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، برئاسة حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، عبر تقنيات الاتصال الحديثة "المرئية والصوتية"، وذلك لمناقشة تعديل أحد مواد النظام الأساسي ولمناقشة نتائج أعمال عام 2023 واعتماد توزيعات الأرباح المقترحة.

كما أتاح البنك للمساهمين التصويت الإليكتروني على جدول الأعمال عبر الرابط المخصص لذلك والذي تم نشره بدعوة الجمعية العامة.

في البداية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس برئاسة حسين رفاعي رئيس مجلس الادارة والعضـو المنتدب للبنك وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني - وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية - الى إجمالي أسهم البنك - 92.99%.

وقد كان قرار الجمعية غير العادية الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأس المال المرخص به ليصبح 10 مليار جنيه مصري مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة غير العادية انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة حسين رفاعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني - وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية - الى إجمالي أسهم البنك - 92.99%.

جاء أهم قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي:

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

التصديق على قائمة المركز المالي للبنك في 31 ديسمبر 2023 وعلى قائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ مع ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة.

•الموافقة على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

•اعتمدت الجمعية زيادة رأس المال المصدر ليصبح 6.5 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بواقع 0.3سهم لكل سهم وذلك بمبلغ 1.5 مليار جنيه مصري رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجهات المختصة.

•أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2024 -2027 م الفريق / أسامة منير محمد ربيع – ممثلًا لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس.

وأحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوى - ممثلًا للمصرف العربى الدولى.

و عاكف عبد اللطيف محمد المغربى - ممثلًا للمصرف العربى الدولى.

ومها محمد فريد حسن حافظ - ممثلًا للمصرف العربى الدولى

وعمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج – ممثلًا للمصرف العربى الدولى.

وعمرو محمود عبد الفتاح عطا الله – ممثلًا للمصرف العربى الدولى.

الدكتور/ صالح عبد الله محمد بندى – ممثلًا للمصرف الليبى الخارجي.

وعادل محمد فتحى بورو – ممثلًا للمصرف الليبى الخارجي.

الدكتور / على عبد الرحمن بشيرو ضوى – ممثلًا للمصرف الليبى الخارجي.

قام أعضاء الجمعية العامة بتوجيه الشكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولمجلس إدارة البنك وكذا العاملين على مجهوداتهم المبذولة في سبيل تحقيق نسب النمو التي تمت خلال عام 2023 في ظل الظروف الاستثنائية.

وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية تم انعقاد مجلس الإدارة وتم تعيين أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي، وتعيين عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك.