محافظة الجيزة توزع هدايا والعاب علي ٥٠ طفل بحديقة السيدة خديجة



اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على ان تشمل احتفالات العيد القومي للمحافظة هذا العام فعاليات وانشطة مجتمعية وترفيهية ومشاركة لكافه فئات المجتمع سواء اطفال او شباب او مواطني .

تصريحات المحافظ جاءت عقب متابعة الفعاليات التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة العربي بحديقة السيدة خديجة بنت خويلد بحي الهرم في اطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الاحتفالات والانشطة الترفيهية والرياضية التي تم تنظيمها للاطفال.

وقد اكدت هند عبد الحليم ان الاحتفالية شهدت توزيع هدايا والعاب علي اكثر من ٥٠ طفل سواء الزائرين للحديقة او من دور الرعاية من أبناء محافظة الجيزة وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لمؤسسة العربي الشريكة في الحدث مؤكداً علي استمرار تنظيم الفعاليات المجتمعية خلال الايام المقبلة.

رافق نائب المحافظ خلال الفعاليات ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم و احمد جلال رئيس حي العمرانية.