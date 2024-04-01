4 مليار جنيه .. مشروعات كبرى لتطوير النقل النهري في مصر
شهد النقل النهري في مصر تطوير كبير في السنوات الماضية حيث يعتبر النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، وفي هذا الإطار تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها:
وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري ) ، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات .
- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من
هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ، وفي هذا الإطار تم الاتي :
- الإنتهاء من إنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك ) أعلي ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية
- جاري اعمال حماية الجوانب وتكريك ترعة النوبارية في المسافة من كم صفر الي كم 100 .
- تم الانتهاء من رفع كفاءة هويس كم 100 وجاري رفع كفاءة هويس كم 61 الخطاطبة
- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان : جاري اعمال إزالة الإختناقات الملاحية
في المسافات من كم 8 حتي كم 885 .
- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط : تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط )
- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية : تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وتم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 كوبري ( مسطرد – أبوزعبل )
لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة الي متحركة .
- تطوير الطريق الملاحي أسوان / وادي حلفا ( السودان) عبر بحيرة ناصر علي النحو الآتي :
- تم صيانة العلامات الإرشادية للمجرى الملاحي وإضاءة مسار عبارات الشاحنات من مرسى حجر الشمس شرق البحيرة إلى مرسى أبو سمبل غرب البحيرة للسماح بعمل العبارات ليلا لمواجهة تكدس الشاحنات أمام ومراسي العبارات .
- جاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان .
- تم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9,2 مليون يورو وتم إجراء التشغيل التجريبي والبدء في دخوله الخدمة في المسافة من القاهرة حتي اسوان مع وضع اولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة .