129 مليار جنيه .. مشروعات الموانئ المصرية تدخل مصر العالمية

تطوير كبير شهدته الموانئ البحرية في مصر ففي 10 سنوات شهدت العديد من المشروعات التي وضعت مصر على الخريطة العالمية لأفضل الموانئ .

وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري ) ، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات .

قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية

في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة و هذه الممرات

( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور ).

تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة

بالاضافة الي 10 مليونحاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا .

وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية

من أهمها

ميناء الإسكندرية الكبير :

تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه . تم إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع . تم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير "

( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) . جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه. جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر

وتكلفة 3,14 مليار جنيه . جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه . جاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان وتكلفة 2 مليار جنيه .

ميناء دمياط :

تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه . تم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي

بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه . جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه . جاري انشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة 270 الف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه .

موانئ البحر الأحمر :

تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه . تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه . تم انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه . تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه . جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 الف م2 بتكلفة 2,6 مليار جنيه جاري انشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه .

ميناء السخنة :

جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6,3 كم2 مناطق لوجيستية و ساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والاراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية .

ميناء العريش البحري :

تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2,25 كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3,665 كم

جاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 1 ) بطول 250 متر .

جاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 2 ) بطول 1000 متر .

مخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 متر .

تم الإنتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي الشمالي بطول 1250 متر وحاجز الأمواج الشرقي بطول 250 متر .

ميناء جرجوب البحري :

تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2 . تم الإنتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر . تم الإنتهاء من إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 متر و 670 متر . تم الإنتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر . جاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 متر .

ميناء برنيس البحري :

تم الإنتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر ( 200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة ) .

تم الإنتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر .

ميناء شرق بورسعيد :

تم إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم وجاري التخطيط لإنشاء أرصفة بطول 5 كم .

تم تنفيذ اول عملية تزود بالوقود الاخضر يوم 22 اغسطس 2023 .

تم الاعلان عن انشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاوياتSCCT

ميناء أبوقير البحري :

الميناء الحالي بأطوال أرصفة 1,4 كم وعمق 12 متر . تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10,1 كم وأعماق تتراوح من 17 حتي 22 متر ( أقصي عمق لميناء بحري في العالم ) وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي اطوال 9400 متر .

تم تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية

علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت

علي النحو الآتي :

رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة :

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي الأول عالميا MSC .

ميناء شرق بورسعيد :

المشغل العالمي A.P.Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK .

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية :

المشغل العالمي CMA Terminal بالتحالف مع شركة EGMPT المصرية والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM .

محطة حاويات بميناء السخنة :

المشغل العالمي CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO وموانئ دبي العالمية .

محطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط :

المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالمياً HAPAG LOYID

محطة حاويات بميناء أبوقير :

المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالمياً EVERGREEN

محطة سفاجا 2

مجموعة موانئ ابو ظبي