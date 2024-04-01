سوق MRG الكويتي يبحث التوسع في الوطن العربي عبر افتتاح فروع جديدة

يبحث سوق إم آر جي MRG Center التوسع جغرافياً خارج الكويت، عبر افتتاح فروع جديدة في بعض دول الوطن العربي، خلال الثلاثة أشهر القادمة.

قال دريد محمد، صاحب سوق إم آر جي، إن مصر على رأس الدول المقترحة للدخول فيها، نظراً لأنها سوق كبير وواعد، ومن السهل الدخول فيه بأسعار تنافسية تناسب احتياجات الطابع المصري.

وأضاف «دريد» أن الشركة تواصل حاليًا التحضيرات للافتتاحات الجديدة في بعض الدول، وتتمنى أن تحقق نجاحاً كبيراً في جميع أرجاء الوطن العربي.

يذكر أن سوق MRG يقع في منطقة السالمية بدولة الكويت، ويضم العديد من الأقسام من بينها الملابس الرجالي والحريمي والأطفال والتي تتماشى مع أحدث صيحات الموضة العالمية. وكذلك أقسام لجميع المستلزمات والأدوات المنزلية، والمطبخ، والسجاد، والعطور وغيرها.

ويقدم سوق «إم آر جي» الكثير من المُنتجات المُتنوعة، التي تجمع بين عنصري التميز، والسعر المناسب للجميع، ويقدم مجموعة من العروض اليومية والأسبوعية، سعيًا من إدارة السوق للحصول على رضاء العملاء، ومدّهم بجميع ما يحتاجونه بأسعار تناسبهم.