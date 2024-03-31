الأهلى المصرى يستحوذ على 24% من هايد بارك العقارية

6 ملايين متر مربع محفظة الأراضى للشركة

قام البنك الأهلى المصرى بشراء حصة البنك العقارى المصرى العربى فى رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان هذه الصفقة تعد احد الفرص الاستثمارية الواعدة التى يدعمها البنك والتى تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلى المصرى من خلال التنويع فى الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.

وأعرب يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه بإتمام تلك الصفقة والتى تعد فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقارى، خاصة وأن القطاع العقارى من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ان شركة هايد بارك تعاونها 3 شركات تابعة لها بحصص حاكمة تتجاوز أكثر من 99 % وهى شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت وشركة فاوندرز للتسويق العقاري»، حيث سيساهم البنك فى هذه الشركات بصورة غير مباشرة.

ومن جانبه أفاد أحمد السعيد، الرئيس التنفيذى للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى ان شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة

ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليارات جنيه وتزيد محفظة الأراضى لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة فى إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك –التجمع الخامس– بمساحة 1177 فداناً، مشروع تاونى بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فداناً مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فداناً ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالى بمساحة 240 فدان، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق ايرادات تزيد على 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

والجدير بالذكر انه قام بأعمال الفحص النافى للجهالة المالى والضريبى مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والاعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.