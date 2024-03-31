مفهوم القوة فى الإسلام

كلام فى الصيام

القوة يخطئ من يظن أنها قوة البدن وفقط، بل القوة فى الإسلام لها مفهوم شامل لكل مظاهر القوة البدنية منها والإيمانية، والإسلام يريد من المسلم أن يكون قويا ليتمكن من إعمار الأرض وعبادة الحق وتزكية النفس، وردعاً للعدو فقال تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» والنبى صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».

والمؤمن القوى له سمات يتصف بها منها: التمسك بالحق والثبات على الدين فلا ينبهر بمظاهر الترف أو المنصب بل تكمن قوته فى امتلاكه لزمام نفسه، والسيطرة على كباح شهواته، والنبى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى رفض كل هذه المظاهر عندما عرضت عليه قائلا: «والله يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه».

والقرآن قدم نموذجا متمثلا فى ذى القرنين حيث التمسك بالحق والثبات على الدين، أتاه الله الملك ومكن له فأصلح وعدل وعمر الكون ولما طلبت منه المعونة قال: «فأعينونى بقوة».

والقوة الحقيقية للمسلم أن يؤدى ما عليه من الأمانات والقيام بأعباء المسئولية والحفاظ على الدين مهما كانت الابتلاءات والمغريات وكذلك النصر للنفس على الشهوات والهوى، وأخيرا الثبات على الحق، وقد كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»، وبالطبع إذا تعرضت الأمة إلى اعتداء برزت هذه القوة فى الذود عن الوطن بالنفس والنفيس.