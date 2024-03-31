مواعيد مباريات قمة نهائي دوري الكرة الطائرة للرجال والسيدات بين الأهلي والزمالك

حسمت فرق الأهلي والزمالك للكرة الطائرة رجال وسيدات التأهل لنهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023 - 2024

وانتهت امس منافسات دور نصف النهائي للرجال والتي اسفرت عن تأهل الزمالك والأهلي للنهائي على حساب سموحة وسبورتنج بينما كان فريقي سيدات الاهلي والزمالك قد تأهلا للنهائي على حساب نفس الفريقين.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مواعيد مباريات الدور النهائي والذي سيقام على صالة حسن مصطفى بنظام البيست أوف 3.

و سيقام نهائي السيدات أيام 2 و 4 و 6 من أبريل ، بينما سيقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و 7 من أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتمكن الأهلي من تخطي نظيره سبورتنج بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين حيث فاز في المباراة الأولى بنصف النهائي بنتيجة 3/0، قبل أن يكرر الفوز بنفس النتيجة مساء اليوم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/14

25/18

26/24

فيما نجح الزمالك في التأهل للمباراة النهائية على حساب سموحة بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين أيضًا، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3/1، بينما فاز في المباراة الثانية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15

25/21

25/17

يذكر أن الزمالك حامل لقب بطولتي الدوري والكأس للموسم الماضي وكأس السيدات بينما يحتفظ الأهلى بدوري السيدات من الموسم الماضي.