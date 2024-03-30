مروان القماش يحقق إنجاز "أفضل رياضي أفريقي" بدورة الألعاب أكرا 2023

حقق السباح المصري مروان القماش لقب "أفضل رياضي أفريقي" بعد دورة الألعاب الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والتي أقيمت بغانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس.

وتمكن مروان القماش بفوز من تحقيق خمس ميداليات ذهبية وفضيتان، في منافسات دورة الألعاب الأفريقية وبذلك يكون أكبر إنجاز لرياضي مصري وأفريقي في جميع الرياضات.

وحصل القماش على أكثر من تكريم عقب عودته إلى مصر عقب الأداء الكبير الذي ظهر به خلال دورة الألعاب الأفريقية.

خلال عودة سريعة بطولة

ويستعد مروان القماش خلال الفترة الحالية لأولمبياد باريس 2024، حيث يتدرب في الولايات المتحده الأمريكية رفقة المدرب العالمي مارك شوبرت والذي يعتبر من أساطير السباحة العالمية.

الجدير بالذكر أن مروان القماش حقق العديد من الإنجازات على المستوى العربي والافريقي والقاري لمصر خلال الفترة الماضية، بجانب تأهله لأولمبياد باريس لتكون ثالث مشاركة أولمبية له علي التوالي، ليصنع املأ جديداً للسباحة المصرية في المحافل العالمية الكبري.