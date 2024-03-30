دين ودنيا

الشريعة الإسلامية فى مضمونها هى منهج إسلامى متكامل يهدف إلى رعاية مصلحة العباد فى الدنيا والآخرة، فهى تطالب العبد بالعمل والسعى والجد والاجتهاد حتى يحقق رغباته الدنيوية، كما أنها تكلفة بالكثير من العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج، ليفوز ويسعد بجنة الرحمن فى الآخرة.

كما أنها تنقله إلى حالة روحانية عالية تتسم بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم، وقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذى دعا إلى مكارم الأخلاق وإلى تزكية النفس وخلوها من العيوب والآفات، فكان تزكية النفوس واتصافها بالأخلاق الحسنة من أهم الأهداف التى نادت بها الشريعة الإسلامية، وبينها النبى صلى الله عليه وسلم، وقد قدم النبى صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لأصحابه حين تمثل جميل الاخلاق واتصف بصفات الكمال، فكان لهم خير قدوة.

والناظر فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم يجد أنه ربط بين خيرية المسلم عند الله بحسن خلقه الذى يُكسبه الحسنات، ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى فقال عليه أفضل الصلاة والسلام «ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذىء» فجعل حسن الخلق هنا عبادة يتقرب بها المؤمن إلى الله، وينال عليها خير الجزاء من الله سبحانه وتعالى، هذا كله وغيره نادت به الشريعة الإسلامية عن طريق النصوص الشرعية فى الكتاب والسنة، تدريبا للمسلم وتربية له للوصول إلى الأفضل فى دينه ودنياه.