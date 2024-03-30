تأملات أكلة الحرام والسحت

كثير من الناس يظن أنه جاء الحياة ليأكل فيها ويتمتع دون أن يدقق النظر ويضبط إيقاع حياته وفق منهج الله الذى جاءت به رسل الله لتحقيق سعادة الفرد وطمانينة حياته حتى لا يضل ولا يشقى وإنما يحيا حياة طيبة؛ وذلك لا يتحقق ولن يكون دون أن يتحرى كل فرد من أفراد الأمة الحلال والطيب من المطعم والمشرب لا سيما ونحن فى هذه الحالة الراهنة التى يعيشها العالم وهو فى ذروة الهلع والرعب مما سيحدث له فى أى وقت.

يتكالب الناس على أكل الحرام دون مراعاة لما جاءت به شرائع السماء من الحرص والمحافظة على النفس والبدن والدين والعرض والمال وذلك بعدم استغلال حاجة الناس وظروفهم وما هم عليه اليوم فتجد تاجرا يحتكر الطعام حتى إذا غلا ثمنه وعلا سعره أخرجوه للناس بسعر مضاعف محققين مكسبا وربحا كبيرا وقد فرح هذا المحتكر بما حقق من ربح وفير وما درى وعلم هذا المسكين أنه بفعلته هذه قد لعنه الله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحتكر ملعون.

ناهيك عن أنه جلب لأهله مالا حراما وصار من أكلة الحرام الذين لا يقبل الله منهم طاعة ولا صرفا والنار أولى بهم؛ لأن أجسامهم نبتت من حرام وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.