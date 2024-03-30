تشافي يُعلن قائمة برشلونة أمام لاس بالماس اليوم

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة لاس بالماس في الجولة 30 في الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة فيران توريس، بعد شفائه من الإصابة والحصول على التصريح الطبي، بينما يغيب أندريس كريستنسن لعدم الجاهزية.

قائمة برشلونة أمام لاس بالماس اليوم

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: فيرمين لوبيز، روميو أوريول، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، ميكائيل فاي.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، فيتور روكي، لامين يامال، مارك جيويو.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ولاس بالماس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودي.

وتُذاع مباراة برشلونة ولاس بالماس عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة.