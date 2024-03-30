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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يزور مدينة بالتيمور الأسبوع المقبل

 

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أنه سيزور مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند؛ الأسبوع المقبل بعد الانهيار الجزئي للجسر الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإغلاق ميناء المدينة مؤقتًا.

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وقال بايدن - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه سيزور بالتيمور الأسبوع المقبل وأن حاكم ولاية ماريلاند ويس مور سيرافقه خلال الزيارة".

الجدير بالذكر، أنه بعد ساعات من الانهيار في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، قال بايدن إنه يعتزم الذهاب إلى الموقع "بأسرع ما يمكن".

واصطدم جسر فرانسيس سكوت كي بسفينة الشحن دالي، التي كانت متجهة إلى سريلانكا، مما تسبب في سقوط الهيكل الفولاذي بالكامل تقريبًا في الماء.

وتعهد بايدن بأن الحكومة الفيدرالية ستدفع فاتورة إعادة بناء الجسر، لكن ذلك قوبل برد فعل عنيف من صقور الإنفاق المحافظين. ويشمل ذلك أولئك الغاضبين بالفعل من موافقة الكونجرس على حزمة إنفاق ضخمة لعام 2024، والليبراليين، الذين يجادلون بأن اللوم في المأساة يقع، جزئيًا على الأقل، على مالك سفينة الشحن.

وكان ثمانية من عمال البناء يقومون بإصلاح الحفر على الجسر يوم الثلاثاء، عندما فقدت سفينة الحاويات قوتها واصطدمت بالجسر. ونجا اثنان من الانهيار، وعثر الغواصون على اثنين آخرين في الماء وما زال أربعة في عداد المفقودين.

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