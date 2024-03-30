السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حبيب ديالو يقود تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال بالدوري السعودي

الشباب السعودي
الشباب السعودي

يبحث الشباب عن تحقيق الانتصار أمام نظيره الهلال، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة ال 25 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

txt

وسام أبو علي جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا


ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، بينما الشباب يمتلك 28 نقطة في المركز الحادي عشر بالدوري السعودي.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: نادر الشراري، إياغو سانتوس، غانم سايس.

الوسط: حمد اليامي، جوستافو كويلار، مصعب الجوير، كارلوس جونيور.

الهجوم: نواف الصعدي، حبيب ديالو، فيتينو.


الشباب والهلال.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مواحهة الشباب أمام الهلال في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب الليوث.
فيما ستُذاع الموقعة المرتقبة  الشباب أمام الهلال عبر شبكة قنوات "ssc"، والتي حصلت  على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين.

مواد متعلقة

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب بدوري روشن

موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي والقناة الناقلة
الجريدة الورقية