بوسي تعكس ملامحها بالمكياج الصاخب

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وتالقت بوسي بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت بادي مجسم وعليه بنطال أبيض ونسقت عليه كرديجان طويل وواسع يتناغم مع اجواء شهر رمضان الكريم من احتشام ورقي في آن واحد، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.



بوسي

بوسي (1 سبتمبر 1981 -) مغنية شعبية و ممثلة مصرية ، اسمها الحقيقى ياسمين محمد شعبان أمين.

اتولدت بوسى يوم 1 سبتمبر 1981 فى مدينة الزقازيق فى محافظة الشرقيه ، ابتدت حياتها الفنية بأنها تغنى فى الأفراح الشعبية فى محافظة الشرقيه من هيا صغيرة فى سن 16 سنة ، و بعد كده اشتغلت فى كباريهات شارع الهرم .

فى سنة 2012 اتشهرت بوسى بعدما غنت أغنيتها المشهورة آه يا دنيا فى فيلم الالمانى.

حالة عشق سنة 2015 .... شمس

رأس الغول سنة 2016 .... نرجس

أزمة نسب سنة 2016 .... توتا

جراب حواء سنة 2016

الحساب يجمع سنة 2017 .... سماح

واكلينها والعة سنة 2018 .... ضيفة شرف.