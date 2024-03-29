وزارة الرياضة ومجلس القبائل يطلقان أكبر قافلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين بشمال سيناء

شاركت وزارة الشباب والرياضة مع مجلس القبائل والعائلات المصرية في مبادرة إنسانية رائدة، حيث تم إطلاق أكبر قافلة غذائية لصالح الأشقاء الفلسطينيين. وقد تم تجهيز 100,000 وجبة غذائية وإعداد أطول مائدة إفطار بمحافظة شمال سيناء.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على إرسال وفد من قيادات وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في هذه الجهود الإنسانية الهامة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضه أن هذه المبادرة الإنسانية في إطار التضامن والمساعدة الشعبية المصرية للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. وتعكس هذه المشاركة القوة والترابط بين الشباب والرياضة والقبائل والعائلات المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم المساعدة والدعم لهم في هذه الأوقات الصعبة.

وقد ساهمت اللجنة العليا للقوافل الشاملة في إعداد وتجهيز القافلة، بالتعاون مع اتحاد شباب البحيرة وجمعية تنمية وطن، وتمت مساهمة وزارة الشباب والرياضة بشكل فاعل في هذه الحملة الإنسانية.