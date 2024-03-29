الرحمة بالناس دين وليس تفضلا!

تأملات

جعل الله من أسمائه الرحمن الرحيم وصفة من صفاته العلى سبحانه تجلى على عباده وتفضل عليهم وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الرحمن مشتق من الرحمة مبنى على المبالغة، فهو ذو الرحمة التى لا نظير له فيها.

إنه الرحمن لجميع خلقه فى الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة، والرحيم بالمؤمنين فى الهداية لهم واللطف بهم وكما قال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل غضب وقد أخذه ابن المبارك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن ماجة فى سننه والترمذى فى جامعه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغضب الله عليه.

والله جعل الرحمة تسعة وتسعين جزءًا فوضع فى خلقه جزءًا وادخر الباقى فبهذا الجزء الذى وضعه بين خلقه يتراحمون حتى تضع الدابة حافرها خوفًا من أن تصيب وليدها، وقد بين أن رحمته تعالى رهن برحمة الخلق بعضهم بعضًا فإذا لم يتراحموا فلن ينالوا من رحمة الله فى الدنيا إذ الرحمة هى قوام الحياة،وسر لدوام نعم الله وإكسير العافية.

فالله تعالى قال فى كتابه الكريم: «نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم * وأن عذابى هو العذاب الأليم»، فهذه الرحمة من الله رحمة مطلقة للعاصى والمطيع وللمؤمن والكافر، فلم يمنع الله خيره ونعمه على من عبدغيره ذلكم الذى أكل خير الله وعبد غيره، وإنما تفضل عليه بعطاء الربوبية فكيف بمخلوق خلقه الله وتفضل عليه بهذه الرحمات وهو يمنع الناس حقهم ويظلمهم ويبغى فى الأرض بغير الحق تجبرا وتكبرا ولم يرحمهم فى ملبس ولا مطعم ولا مسكن، فالراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.

وليست الرحمة بالناس تفضلًا وتكرمًا من أحد فهى صمام الأمان وراحة البال وسكينة الفؤاد لكل ملتاع ومهموم فى أمس الحاجة لمن يربت على كتفيه ويأخذ بيديه فى مدلهم الحياة وقفارها الجرداء.