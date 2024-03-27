الآباء النيجيريون يجتمعون مع أطفالهم الذين كانوا في الأسر

قال آباء أكثر من 130 تلميذا نيجيريا، تم إنقاذهم بعد أكثر من أسبوعين في الأسر إنهم رأوهم يوم الأربعاء وأنهم لم يتمكنوا من حبس دموع الفرح خلال لم الشمل الذي طال انتظاره.

مدينة كادونا

أضاف الوالدان ومعلم لوكالة أسوشيتد برس، وعقد الاجتماع، بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراح الأطفال، في منشأة حكومية في مدينة كادونا، حيث يقيم الأطفال أثناء تلقيهم الدعم الطبي.

قال الوالدان، إنهما بكيا ورقصا وهما يعانقان أطفالهما للمرة الأولى منذ 7 مارس/آذار، عندما اختطفهم مسلحون يستقلون دراجات نارية من مدرستهم في بلدة كوريغا النائية في ولاية كادونا الشمالية الغربية، وأجبروهم على السير إلى الغابات القريبة وسط إطلاق النار.

وأشار شيتو عبد الله، الذي كانت ابنته البالغة من العمر 14 عاما من بين المختطفين، بعد الاجتماع:" أنا سعيد جدا ومليء بالفرح .

وتابع الوالدان إن الحكومة وعدت بالقيام بذلك هذا الأسبوع، ولم يتضح متى سيسمح للأطفال - الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما - بالعودة إلى ديارهم، لم ترد السلطات المحلية على استفسارات من وكالة أسوشيتد برس حول القضية. .

وقال مسؤولون عسكريون إن أحد الموظفين الذين أخذوا مع 137 طالبا لقوا حتفهم في الأسر.

وكشف إبراهيم ميكالو إنه انهار في البكاء وهو يحتضن ابنته البالغة من العمر 13 عاما، وأضاف أن بقية أفراد الأسرة يتوقون لرؤية منزلها.

وبعد أن حرره الجيش النيجيري يوم الأحد من غابة تبعد حوالي 200 كيلومتر (20 ميلا) إلى الشمال في ولاية زامفارا المجاورة، يتلقى تلاميذ المدارس الدعم الطبي من الجيش والحكومة.

وكان اختطافهم واحدا من عدة عمليات خطف جماعية في المدارس هزت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في السنوات الأخيرة. وقالت السلطات إنه لم يتم دفع فدية مقابل إطلاق سراح أطفال كوريجا لكنها لم تقدم تفاصيل عن عملية الإنقاذ أو قالت ما إذا كان قد تم القبض على أي خاطفين مشتبه بهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن خطفهم الذي ألقى السكان المحليون والسلطات باللوم فيه على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والخطف للحصول على فدية في شمال البلاد الذي مزقته الصراعات.

الاعتقالات نادرة لأن معظم الضحايا لا يتم الإفراج عنهم إلا بعد دفع فدية من قبل أسرهم أو من خلال صفقات تنطوي أحيانا على إطلاق سراح أفراد العصابات. ومع ذلك، لا تعترف الحكومة بمثل هذه الصفقات.

اختطف ما لا يقل عن 1,400 طالب من المدارس النيجيرية منذ اختطاف 276 تلميذة في عام 2014 على يد مسلحي بوكو حرام في قرية شيبوك في ولاية بورنو الذي صدم العالم.

وفي السنوات الأخيرة، تركزت عمليات الاختطاف في المناطق الشمالية الغربية والوسطى التي مزقتها الصراعات في البلاد، حيث غالبا ما تستهدف عشرات الجماعات المسلحة القرويين والمسافرين للحصول على فدية.