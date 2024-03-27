بمتحف افتراضي يخدم ذوي الهمم..«العالي للسياحة» يحصد مسابقة "الهوية البصرية في عصر المعلوماتية

فاز المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بشيراتون بمصر الجديدة بالمركز الأول على مستوى كليات ومعاهد السياحة المصرية في المسابقة التي نظمتها جامعة مدينة السادات بعنوان" الهوية البصرية في عصر المعلوماتية" بمشاركة 43 كلية ومعهدا متخصصا في مجال السياحة على المستوى المصري.





وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن المشروع صاحب المركز الأول الذي تم إنجازه برعاية د.سيد تونسي خبير التعليم الجامعي والعالي- مؤسس المعهد، فكرته عبارة عن متحف افتراضي، يمكن لذوي الهمم أن يستعرضوا من خلاله الصناعات المصرية القديمة، وأن يتعرفوا عليها عن قرب؛ وذلك عبر ممرات للمكفوفين لتسهيل حركتهم، وشرح القطع الموجودة بطريقة برايل، كما يضم المتحف شرحا مفصلا للقطع الأثرية بلغة الإشارة لخدمة الصم والبكم من ذوي الهمم.



من جانبها وجهت د.عزة مسعود عميد المعهد والدكتور تامر النجار المشرف على المشروع الشكر للطلاب الذين أثبتوا قدرتهم على ابتكار أفكار جيدة وتنفيذها، لا سيما أن فكرة المشروع الفائز تخدم شريحة مهمة من أبناء مصر، كما يأتي دعما لمجال السياحة الذي يعد ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني.