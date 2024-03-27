المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تُشارك في بطولات المصارعة والسباحة ورفع الأثقال البارالمبي

شاركت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في العديد من الأحداث الرياضية المهمة التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن مسئولياتها التي حددتها الوكالة الدولية للمنشطات للمنظمات الوطنية على مستوى العالم.

وتواجدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس 2024، بمشاركة 34 دولة، حيث تواجد فريق عمل المنظمة وأدى دوره بسحب عينات الكشف عن المنشطات من الرياضيين المشاركين.

وتلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إشادة من اللجنة البارالمبية الدولية على دورها في هذا الحدث العالمي المهم والمؤهل لمنافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتواجد فريق عمل المنظمة ببطولة كأس العالم للسباحة المفتوحة بالغردقة خلال الفترة من 22 حتى 24 مارس 2024، وكذا البطولة الأفريقية للمصارعة التي أقيمت بالإسكندرية، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات إشادات من الاتحاد الأفريقي للمصارعة والاتحاد الدولي للسباحة، على دور فريق العمل في البطولتين.

وأكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن فريق عمل المنظمة تواجد في البطولات القارية والعالمية التي تقام على أرض مصر من أجل تنفيذ بروتوكول سحب عينات البول والدم طبقا للكود الدولي لمكافحة المنشطات.

وأوضحت المنظمة أن ذلك يأتي في نطاق عمل المنظمة المصرية والذي يدخل فيه سحب العينات في جميع البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر، في مختلف الرياضات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم و التثقيف والوقاية.