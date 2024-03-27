حادث تصادم ينتهي بمصرع عامل وإصابة 11 آخرين بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بطريق بلبيس - العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أسفر عن مصرع عامل، وإصابة 11 آخرين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: "محمود ناصر" 23 عاما، و"أحمد خالد" 25 عاما، مقيمين بمركز بلبيس، و"يحيى عبدالباسط" 22 عاما، مقيم بالعاشر من رمضان، و"أحمد هلال" 25 عاما، وشقيقه "حمدي هلال" 35 عاما، و"عبدالعزيز محمود" 31 عاما، و"محمد كمال" 31 عاما، و"أحمد جمعة" 38 عاما، و"عبدالحميد محمد" 31 عاما، و"أشرف أنور" 32 عاما، وشاب آخر، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما نقل "محمد رأفت" 50 عاما، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق بلبيس العاشر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.