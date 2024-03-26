حملة مسائية لرفع الإشغالات شرق الإسكندرية

لإعادة انضباط الشارع السكندري

استجابةً لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للسادة رؤساء الأحياء برفع كافة أشكال التعديات التي تتسبب في اختناقات مرورية بالشارع السكندري، شن حي المنتزة شر الإسكندرية ، حملة مسائية ، لرفع الاشغالات التي تعرقل انسيابية حركة السير بنطاق الحي بشوارع النبوي المهندس، و مدرسة حورس، و ٢٠، و ميدان المندرة الكوبري.

أسفرت الحملة عن التحفظ على ٥٧ حالة اشغال متنوعة، و إزالة الحواجز المتنوعة بنطاق الحملة.

وتستهدف الحملات على مدار اليوم عدم وجود اختناقات مرورية، أو ما يمثل إعاقة للسير من المحال التجارية التي تعتدي على حرم الطريق العام.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ، خلال بيان اليوم على استمرار الحي في تنفيذ المزيد من الحملات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للحي.