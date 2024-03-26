أمن الإسكندرية يكثيف الحملات المرورية المتنوعة لتحقيق الإنضباط المرورى وضبط المخالفات المتنوعة

ردت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على مقال نشر بالوفد جاء فيه: بالإشارة لما سبق ونشرته صحيفتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ (10/3) ، متضمناً مقالاً للصحفى/ محمد صلاح بشأن قيام عدد من قائدى سيارات الميكروباص عقب البدء فى إنشاء مشروع مترو الأنفاق الجديد كبديل لقطار أبو قير بمحافظة الإسكندرية، بعدم الإلتزام بخطوط السير ، بالإضافة إلى سيطرة بعض الخارجين عن القانون على مواقف السيارات.



نود الإحاطة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قامت بتكثيف الحملات المرورية المتنوعة لتحقيق الإنضباط المرورى وضبط المخالفات المتنوعة ، حيث أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن الآتى:-

• حجز عدد ( 419) مركبة مخالفة.

• تحرير عدد ( 407) مخالفة تجزئة المسافة .

• ضبط عدد (311) مخالفة التحميل خارج الموقف .

• ضبط عدد (138) مخالفة خط السير .

• ضبط عدد (329) مخالفة الوقوف العشوائى.

• ضبط عدد ( 289 ) مخالفة تقاضى أجر أكثر من المقرر.

• ضبط عدد (36) مخالفة الإمتناع عن تحميل الركاب.

• ضبط عدد (108) مخالفة إستعمال المركبة فى الغير المبين بالرخصة.

• وبالنسبة إلى سيطرة بعض الخارجين عن القانون على مواقف السيارات فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (23) متهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى توجيه الحملات المرورية لمواجهة كل ما يشكل مخالفة.