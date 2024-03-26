اليوم.. البرازيل تواجه اسبانيا في لقاء ودي

يخوض منتخب البرازيل مواجهة قوية أمام الاسباني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات فترة التوقف الدولي الحالي.

وكان منتخب البرازيل قد فاز على نظيره الانجليزي بهدف من أيام خلال فترة التوقف الدولي الحالية بينما تلقى منتخب اسبانيا خسارة بنفس النتيجة أمام كولومبيا

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمرحلة المقبلة، حيث يخوض منتخب اسبانيا منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، في الصيف، بينما يشارك منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

موعد مباراة إسبانيا والبرازيل

تنطلق مباراة إسبانيا والبرازيل مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة اليوم.