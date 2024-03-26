لدايت رمضان.. طريقة عمل أرز بلبن صحي بالخطوات

أرز بلبن من الحلويات التي يعشقها الجميع، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية مما يسبب زيادة في الوزن، كما يشكل ضررًا كبيرًا على مرضى السكري، لذلك نقدم لك طريقة صحية لعمل أرز بلبن قليل السعرات.





طريقة عمل أرز بلبن صحي

المقادير

- أرز بسمتي : 150 جراماً





- ماء : 6 اكواب





- حليب مكثف محلى : علبة (خالي الدسم)





- حبهان : ملعقة كبيرة (مطحون)





- زبيب : ثلث كوب





- كاجو : ربع كوب (غير مملح)





طريقة تحضير أرز بلبن

اغسلي الأرز جيداً، وانقعيه لمدة نصف ساعة في كمية كافية من الماء لتغطيته.

في مقلاة على النار، ضعي الماء والأرز المغسول، واتركيه حتى يغلي على نار خفيفة ثم غطيه واتركيه حتى ينضج لمدة 25 دقيقة.

أضيفي الحليب المكثف إلى الأرز على حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة أو ليصبح سميك القوام.

أضيفي الزبيب، والكاجو، والحبهان، ثم اطهي لبضع دقائق إضافية ثم ارفعي القدر عن النار.

اسكبي أرز بلبن في أطباق التقديم، واتركيه حتى يبرد قليلاً قبل التقديم.

فوائد تناول الأرز البسمتى

يدعم إزالة السموم

يساعد أرز البسمتي بخفة وزنه وطبيعته سهلة الهضم في عملية إزالة السموم من خلال السماح للجسم بالتخلص من السموم بشكل فعال.

سهل الهضم

الأرز البسمتي يعزز التوازن والانسجام في الجسم والعقل، فهو خفيف وسهل الهضم مما يجعله مثالياً لجميع أنواع الجسم بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أجهزة هضمية حساسة.





يهدئ الجهاز العصبي

الطبيعة المهدئة للأرز البسمتي لها تأثير إيجابي على الجهاز العصبي. يساعد في تقليل التوتر والقلق وتعزيز الوضوح العقلي والتوازن العاطفي.





يغذي الأنسجة

يغذي أرز البسمتي (أنسجة) الجسم السبعة، ويعزز الصحة العامة والحيوية عند طهيه جيدًا.





يعزز طول العمر

يساهم الاستهلاك المنتظم للأرز البسمتي ونمط الحياة المتوازن في الرفاهية العامة وطول العمر.





يدعم صحة الجلد

يحتوي الأرز البسمتي على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساهم في صحة الجلد. تساعد خصائصه المبردة أيضًا على تهدئة الأمراض الجلدية الالتهابية.

خالي من الجلوتين وغير مسبب للحساسية

أرز البسمتي خالي من الغلوتين بشكل طبيعي وغير مسبب للحساسية ، مما يجعله آمنًا لمن يعانون من الحساسية الغذائية المختلفة، لذا يمكنك استخدام الأرز البسمتي كبديل للأرز العادي لعمل أرز بلبن صحي ومفيد.