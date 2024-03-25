دينا فؤاد تقلب أحداث مسلسل "حق عرب" بعد القبض عليها فى الحلقة 15.. والعوضى يصفعها على وجهها

يشهد مسلسل "حق عرب" بطولة النجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد، تطورات كبيرة فى الأحداث الدرامية، خصوصا فى شخصية "حنان" التى تجسدها ببراعة النجمة دينا فؤاد، حيث شهدت الحلقة الـ 15 من المسلسل مداهمة الشرطة للشقة التي ذهبت إليها حنان، وتجسدها دينا فؤاد، بتهمة الآداب العامة، إذ جرى ضبطها على الفراش مع شخص لا تعلمه وظلت تصرخ بأنها لا تعلم كيف جرى استدراجها، لكن دون جدوي، وتساءلت عن صديقتها "منى" يمنى طولان، التى ذهبت بها إلى الشقة ولم تجدها.



وتوالت الحلقة بذهاب "عرب" أحمد العوضى إلي قسم الشرطة بعدما يبلغه "مؤمن" شقيق حنان أنه تم القبض عليها في شبكة دعارة وعند وصوله شعر بصدمة كبير عند رؤية حنان وقرر تركها رغم أنها مظلومة وصديقتها غدرت بها.

وحاولت "حنان" الاستنجاد بعرب دون فائدة، وقام بصفعها بقوة على وجهها أمام والدها العم غرباوى، وأعلن انفصاله عنها نهائيا، في مشهد مؤثر ملىء بالدراما، وقرر "عرب" البقاء بمفرده بعيدا عن الناس، بعد إلقاء القبض علي حنان في شبكة دعارة وظل يتذكر مواقف بينهما وبداية قصة حبهما معا وكتابتهما على الحائط بعض الجمل منها "بحبك يا عرب" و"بحبك يا حنان".

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.