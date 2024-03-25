الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم| محمود حافظ يطلب يد نشوى مصطفى

يصر محمود حافظ على الارتباط بنشوى مصطفى رغم رفض والدته، يترك لها المنزل ويذهب سريعًا إلى خالد النبوي لطلب يدها رسميًا ويقدم النبوي وعد له بمحاولة إقناع والدته بطلب ارتباطه.

يعترف خالد النبوي لأبنائه في أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم، بحقيقة علاقته بـ حلا شيحة بأنها مجرد صديقة ولا صحة لأي نية ارتباط معها، وأعلن لأبنائه عن رفضه التام لدخول أي سيدة في المنزل بديلة لوالدتهم أو بديلة لزوجته.

تبدأ الحلقة الـ15 من مسلسل إمبراطورية ميم بمحاولات خالد النبوي في إنقاذ علاقته بأبنائه، خاصةً بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين ابنته مايا.

تحاول مايا تذويب الجليد بينها وبين والدها فتبادره بمحادثة صريحة معه، وأخذ يستمع لها بقلب أم وشقيق ووعدته لن تتكرر تصرفاتها الانفعاليه تجاه أي وضع لايعجبها.

بينما يتسمر مروان في حملته الانتخابية بالمنزل أما والده ويضع قوانين منزلية جديد تستحوذ على اعجاب أشقائه، لكنهم لايستطيعون الاستغناء عن كلمة والدهم.

يأخذ المسلسل منحى تشويقيًا مع بدء التحضير للانتخابات، ليثير بذلك العديد من التساؤلات حول البرامج الانتخابية التي سيطرحها كل مرشح؟ وكيف سيتعامل أبناء أبو المجد مع هذا التغيير الجديد في نظام العائلة؟ ومن سيفوز في الانتخابات؟ ومن سيحكم عائلة أبو المجد؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الحلقات القادمة من مسلسل "إمبراطورية ميم".

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم وأبطاله

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة