القوم المفاليس

إنه تعبير موجز معبر فى ايجاز عن حالة كثير من الناس الذين أفلسوا إفلاساً حقيقياً، وذلك هو الإفلاس الذى يستحق التأمل والتدبر فى حالة هؤلاء الذين شغلوا أنفسهم بباطل جعلهم يسيرون فى طريق الشيطان الذى زين لهم سوء أعمالهم فأغواهم وأعماهم عن رؤية الحق وختم على سمعهم وأغشى أبصارهم فأدمنوا المعاصى وظلوا عليها عاكفين دون أوبة وتوبة والمصيبة المجلجلة أنهم يتكلمون بعد ذلك عن المغفرة وقد ضحك عليهم شيطانهم حتى قضوا حياتهم وهم على حالة الإفلاس هذه دون أن ينتبهوا ويعودوا إلى ربهم يائبين راجعين إلى الله.

وما أجمل ما قاله الحسن البصرى رضى الله عنه: إن قوماً ألهتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة ويقول أحدهم: إنى أحسن الظن بربى وكذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل، وتلا قول الله تعالى: «وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين».

إنه سر هذا الداء وذلك الإفلاس الذى جعلهم يعكفون على تلك الآثام لا ينفكون عنها ولا يستطيعون الفكاك عنها تلك الأمانى التى كانوا يمنون أنفسهم بها وذلك الظن الذى ظنوه ولم يترجموا ذلك عملا صالحا إذ الإيمان والعمل صنوان لا يفترقان ولا قيمة لقول لم يتبعه صاحبه بعمل بل الأدهى من ذلك وأمر ذلك الذى أدمن المعصية ولا يتوب من تلك المعصية وربما تاب عليها وبعد ذلك يتكلم عن مغفرة الله ورحمته وقد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى قول الله تعالى: «وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصى ولا يتوبون عنها ويتكلمون على المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس ثم قرأ الآية.