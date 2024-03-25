وزير الشباب يشهد أعمال لجنة التحكيم النهائية لحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم أعمال لجنة التحكيم النهائية لحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS، الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار، والتي تساهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب مدينه نصر، وذلك لاختيار ٩ مشروعات، بحضور الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لنشر ثقافة التكنولوجيا الرياضية، والتي تسهم في تحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور من خلال استخدام التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأهمية دعم سوق العمل الرياضي من خلال الأفكار المبتكرة التي سيقدمها الشباب.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الحاضنة تهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب في مجال التكنولوجيا الرياضية لتحسين أداء الرياضيين، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، مشيداً بالمشاريع التي تم تقديمها خلال جلسة التحكيم، مؤكداً على أهمية دعم رواد الأعمال الشباب في هذا المجال الواعد.

ولفت وزير الشباب إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم رواد الأعمال الشباب، بما في ذلك توفير حاضنات الأعمال وورش العمل والبرامج التدريبية، مؤكداً على أن الوزارة ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تطوير مجال التكنولوجيا الرياضية في مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

وضمت لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة لحاضنة الاعمال التكنولوجية الرياضية (MOYS) كل من منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الباحث الرئيسى للحاضنة)، الدكتور تامر حموده رئيس قطاع الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة هاله الأحمدي رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنميه الابتكار والاختراع والمشرف على مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية – بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد بلال خبير رياضي ومتخصص في ريادة الأعمال والشركات الناشئة الرياضي، الدكتور محمد خليف خبير الابتكار والتحول الرقمي، المهندس أحمد صالح رئيس قطاع الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة من 15 يناير وحتى 25 فبراير 2024 تم فتح باب التقديم للشباب في الحاضنة، أعقبها خلال الفترة من( 25 -29) فبراير 2024، تم فرز المشروعات المسجلة من قبل الشباب والبالغ عدد(87) مشروع بعد حذف المكرر والغير مكتمل أصبح هناك (75) مشروع بعد تطبيق المعيار للاختيار من خلال لجنة من الوزارة وجامعة النيل نتج عن الفرز (30) مشروع منهم مشروعين من نفس فريق العمل تم اختيارهم باختيار أحد المشروعين فاصبح عدد المشروعات (29) مشروع.

وخلال الفترة من (3 – 7) مارس الجاري تم التواصل مع عدد المشروعات (29) مشروع لحضور تدريبات ما قبل الاحتضان بمقر مركز شباب مدينة نصر جاءت الموافقة من عدد (23) مشروع لحضور التدريب واعتذر أحدهم قبل انتهاء التدريب فاصبح عدد المشروعات (22) .

وخلال يومي (١٨،١٩) مارس الجاري قام فريق عمل الحاضنة من الوزارة بعقد نموذج محاكاة للفرق أونلاين للتدريب على العرض أمام لجنة التحكيم النهائية.



