الجزائر: حمام الدم استمر في غزة بأشكال بشعة

أكد مندوب الجزائر في مجلس الأمن، أن حمام الدم استمر في غزة بأشكال بشعة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع مندوب الجزائر في مجلس الأمن، "أخيرا استجاب المجلس لنداء الشعوب، ويجب على المجلس ضمان تنفيذ هذا القرار".

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي سياق آخر، تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

على جانب آخر، يعاني قطاع غزة من المجاعة والمواطنين لا يحصلون على الطعام الملائم وهناك حالات كثيرة من الأطفال والنساء الحوامل يعانون من نقص التغذية اللازمة وهو ما يؤثر على إنجاب أطفال أصحاء.

وأضاف أن قرار الكونجرس بتقييد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيؤدي إلى أكبر كارثة في المنطقة وسيعرقل دخول المساعدات للقطاع، لافتًا إلى أن الوكالة لديها كافة القدرات المتاحة لإحضار الكثير من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية داخل غزة، ولا يمكن استبدالها في ظل انهيار البنية التحتية وتدميرها بشكل تام.

وناشد متحدث الصحة العالمية، الدول باستمرار دعم لأونروا لاستعادة عملها والوصول للمستشفيات ومساعدة العاملين في المجال الطبي لتنفيذ عملهم وتقديم الخدمة للمواطنين .